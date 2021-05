Det var godt salg av nye boliger i april, men manglende arbeidskraft og høye materialkostnader bekymrer ekspertene.

– Nyboligsalget og igangsettingen i april var vesentlig høyere enn det svært lave nivået vi hadde i fjor, sier adm. direktør Per Jæger.

Manglende arbeidskraft

Den manglende arbeidskraften vi ser i boligbransjen bekymrer Jæger. Mangelen kommer som følge av innreiseforbud for utenlandske arbeidere, som ikke er bosatt i Norge.

– Dette bremser byggingen av nye boliger og fritidsboliger, fører til forsinket igangsetting av enkelte prosjekter og til dyrere arbeidskraft, sier Jæger.

Jæger er urolig for hvilke konsekvenser den sterke prisstigningen på trelast og den økende usikkerheten i det internasjonale byggevaremarkedet vil ha for norsk boligbygging.

Nyboligsalg

Boligsalget våren 2020 var preget av stor usikkerhet pga. pandemien. Salget og igangsettingen i april 2021 er på et greit nivå sammenlignet med tidligere år før 2020.

Salget av nye boliger i april 2021 var hele 111 prosent høyere enn april 2020. Hittil i år er salget 53 prosent høyere enn salget i samme periode i 2020.

Sammenligner man boligstatistikken fra tidligere år, er salget av nye boliger for april og hittil i år litt over det jevne. Boligsalget i april i år var 16 prosent over salget i april i 2019, og hittil i år er salget 8 prosent over tilsvarende periode i 2019.

Igangsetting

Igangsettingen av nye boliger i april 2021 var 82 prosent høyere april 2020, og hittil i år 31 prosent over samme periode i 2020.

På tolvmånedersbasis er den totale igangsettingen 3 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Igangsetting av leiligheter er 2 prosent lavere, mens igangsettingen for småhus og enebolig er henholdsvis 10 prosent og 8 prosent over forrige tolvmånedersperiode.