Kjøper rival for 193 milliarder i tidenes eiendomsdeal

Den tyske boliggiganten Vonovia er enig med konkurrenten Deutsche Wohnen om et oppkjøp som verdsetter sistnevnte til rundt 19 milliarder euro, ifølge en pressemelding sluppet mandag. De to danner dermed Europas største eiendomsselskap.

Overtakelsen er den største noensinne innen europeisk eiendom, og ifølge Bloomberg den aller største i Europa hittil i år – uansett sektor.

Prøver seg for tredje gang

Vonovia byr 53,03 euro pr. aksje i kontanter, inklusive et foreslått utbytte på 1,03 euro pr. aksje. Budet representerer dermed en premie på rundt 18 prosent fra fredagens sluttkurs i Deutsche Wohnen. Aksjen stiger tirsdag formiddag drøye 15 prosent til 51,96 euro på Frankfurt-børsen.

Vonovia, som faller over 4 prosent, planlegger en tegningsrettsemisjon på 8 milliarder euro for å finansiere kjøpet. Denne er ventet til andre halvår i år.

Dette er tredje gang Vonovia prøver seg på Deutsche Wohnen. Det første fremstøtet i februar 2016 ble karakterisert som fiendtlig, og klarte ikke å samle nok støtte blant Deutsche Wohnen-aksjonærene. I fjor hyret Vonovia inn rådgivere for igjen å undersøke mulighetene, men landet til slutt på ikke å gå videre med planene.

Setter tak på Berlin-leie

I mandagens pressemelding skriver selskapene at de inngår en «fremtidig og sosial pakt» som skal adressere det stramme utleiemarkedet i Berlin. Pakten omfatter et tak på leieøkninger til 2026 og nye leiligheter øremerket unge familier. I tillegg vil de to selskapene tilby «et betydelig antall leiligheter» fra sine porteføljer til Berlins kommunale boligmasse.

Selskapenes sammenslåtte portefølje vil etter oppkjøpet omfatte mer enn 500.000 leiligheter. Til sammenligning hadde Ivar Tollefsen-dominerte Heimstaden ved forrige årsskifte 103.315 leiligheter i sin boligmasse. Porteføljen har siden blitt utvidet gjennom flere oppkjøp, senest i pinsen.

Tyske eiendomsselskaper har kommet under stadig større press de siste årene, grunnet økende leiepriser, særlig i Berlin. Deutsche Wohnen fikk et lite pusterom i midten av april, da den tyske grunnlovsdomstolen omgjorde et kontroversielt vedtak om å fryse leieprisene i byen selskapet har sine leiligheter.

Bochum-baserte Vonovia har bygget seg opp til en europeisk tungvekter gjennom en rekke oppkjøp, inklusive svenske Hembla i 2019 og østerrikske Conwert Immobilien Invest i 2016.