Torsdag presenterer Eiendom Norge boligpristallene for mai, noe som ifølge seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Markets også er ukens høydepunkt.

I april, viste de nasjonale boligprisene sesongjustert brått nullvekst, etter vekst på 1,3 prosent i mars. Samtidig falt prisene så vidt videre i Oslo for andre måned på rad; ned med forsiktige 0,2 prosent over måneden.

Marginal vekst

Gonsholt Hov i Handelsbanken Markets peker på at månedstallene er volatile. For den kommende statistikken for mai forventer han å se en marginal boligprisvekst på 0,3 prosent sesongjustert over måneden for landet som helhet. Samtidig tror han risikoen ligger på nedsiden.

«Boligprisene i Oslo kan ha dippet under nullstreken for tredje måned på rad. Igjen er anslagene basert på utviklingen i noen enkle balanseindikatorer, som for landet som helhet indikerer svakt positiv vekst, mens Oslo ser ut til å holde seg litt under nullstreken», skriver han i morgenrapporten mandag.

Seniorøkonomen føyer til at det alltid stor usikkerhet rundt boligprisutviklingen, og særlig endringene fra måned til måned.

«Men når det er sagt, er det ingen stor overraskelse at prisoppgangen nå ser ut til å miste futten», skriver Gonsholt Hov.

En viktig årsak

Den sterke boligprisveksten det siste året er i all hovedsak forklart av rentekuttene fra Norges Bank, som har løftet kjøpekraften i boligmarkedet. Men etter hvert som boligprisene er justert opp til et nytt nivå, som fullt ut reflekterer det lave rentenivået, er det heller ikke det samme rommet for videre prisvekst, påpeker seniorøkonomen.

«Det i seg selv er en viktig årsak til at prisveksten har begynt å bremse opp. I tillegg rykker vi nå stadig nærmere den første renteøkningen fra Norges Bank, som ytterligere vil dempe boligprisveksten», skriver Gonsholt Hov.

Han ser nå at husholdningene stadig er mer forberedt på nettopp dette.

Ifølge Norges Banks Forventningsundersøkelse fra sist uke, er det nå et flertall av husholdningene som forventer økte utlånsrenter det neste året.

«Disse forventningene er klart oppjustert i løpet av de siste par kvartalene», heter det fra Handelsbanken-økonomen.