Meglerhus med kjøpsanbefaling på Solon

I en oppdatering mandag kommer det frem at Solon Eiendom blir oppgradert til en kjøpsanbefaling av ABG Sundal Collier, samtidig blir kursmålet hevet til 46 kroner pr. aksje.

Oppdateringen kommer etter at eiendomsselskapet før helgen leverte sitt nest beste kvartalet i selskapets historie.

Solon Eiendom har sagt at de fremover vil bli like store i Sverige som i Norge, og har bestemt at de skal slå seg sammen med svenske Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB). Av samarbeidet får Solon SBBs eiendomsportefølje i Kristiansand, SBB eksporterer Solons drift i Stockholm og SBB blir Solons største aksjonær med ett styremedlem.

Solon Eiendom handles for 38 kroner pr. aksje mandag formiddag.