Sissel Kyrkjebø og Ernst Ravnaas selger leilighet for 30 millioner

I 2010 kjøpte Sissel Kyrkjebø (51) og skatteadvokat Ernst Ravnaas (66) en leilighet på Gimle i Oslo for 8,75 millioner kroner. Etter en rekke oppgraderinger de siste årene har de nå lagt leiligheten ut for salg, ifølge Børsen. Boligen har to soverom, flere stuer, samt to balkonger.

Den nye prislappen er på 29,5 millioner kroner, hvilket gir en kvadratmeterpris på 153.650 kroner for den 192 kvadratmeter store leiligheten.

– Dette er en utrolig flott og velkomponert leilighet, med store rause rom og veldig god standard. Den er på mange måter blitt totaloppusset. Leiligheten ligger i et av de mest attraktive og populære områdene på Oslo Vest, herunder Gimle, sier Fredrik Dyve i Privatmegleren til Børsen.

Etter bruddet med Eddie Skoller i 2004 kjøpte Sissel Kyrkjebø en luksusvilla i Charlottenlund i København for 6,2 millioner danske kroner. Ifølge seher.no la hun villaen ut for salg for 9,5 millioner danske kroner i slutten av 2012.

I 2010 sikret sangfuglen seg en hytte på Haugastøl på Hardangervidda, ikke langt fra Geilo. Ifølge Her og Nå var prislappen 2,6 millioner for den 90 kvadratmeter store hytta som hadde 30 kvadratmeter tilbygg.