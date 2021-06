Gjør god butikk på omsorgsboliger i Sverige

I løpet av de neste 18 månedene vil Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) fullføre eldreomsorgsboliger i Ängelholm, Östersund, Borlänge og Göteborg. I tillegg til en ny skole og førskole i Haninge, hvor kommunen er leietageren. Prosjektene vil ha en gjennomsnittlig leieavtale på 18,5 år, opplyses det i en børsmelding.

Disse utleieprosjektene vil ha en verdi på 94 millioner svenske kroner, og kommunale leietagere står for 87 prosent av den totale utleieverdien. Omsorgsboligene står for 63 millioner kroner, mens skolene står for 31 millioner kroner.

Mot slutten av andre kvartal vil også to prosjekter som genererer utleieverdier på 40 millioner svenske kroner stå klare.

– Vi styrker vår posisjon som Nordens ledende eiendomseier av eldreomsorgsboliger og skoler. Med disse nye leieavtalene passerer vi 1,2 milliarder svenske kroner i årlig inntekt fra eldreomsorgsboliger og LSS, sier SBBs leder for forretningsutvikling, Oscar Lekander.

Ifølge Lekanger gjør dette at SBBs mål om å doble leieinntektene fra eldreomsorgsboliger og LSS til 1,6 milliarder svenske kroner 2025 styrkes.