OBOS:– Oslo-markedet har roet seg

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg med 0,2 prosent fra april til mai. De siste tolv månedene har prisene steget med 14,5 prosent.

– Prisutviklingen i mai ble en del svakere enn vanlig for denne måneden. Vi må tilbake til 2017, da prisene i Oslo falt en god del, for å finne svakere prisutvikling i mai. Sammen med prisfallet i mars og april tyder dette på at markedet i hovedstaden har roet seg ned. Det er en ventet og ønsket utvikling etter kraftig prisvekst gjennom fjoråret og starten på dette året, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS i en melding.

På landsbasis steg OBOS-prisene med 0,6 prosent i mai, mens de er opp 13 prosent de tolv siste månedene. I mai var kvadratmeterprisen i Oslo-området på 75.427 kroner mens den var 65.062 kroner på landsbasis.

Andelen som brukte forkjøpsretten i Oslo i mai måned var 28 prosent. Det er høyere enn i mai fjor, men nesten 10 prosentpoeng lavere enn snittet hittil i år.

Monsvold tror boligprisene vil holde seg omtrent på dagens nivå i sommer og kanskje falle noe utover høsten – i tråd med normalt sesongmønster.

– Det synes å være bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter boliger nå. Samtidig tror vi effekten av rentenedsettelsene i fjor er bortimot tatt ut. Det nærmer seg også renteoppgang, noe husholdningene har fått med seg. Trolig kommer det første rentehoppet i desember, men september kan ikke utelukkes, sier Monsvold.