DNB Eiendom: – De fleste store byene vil oppleve nedgang

– På grunn av helligdager så har det vært få vanlige salgshelger i mai, noe som nok også har vært en liten prisdemper, sier Buraas.

Det selges fortsatt boliger til gode priser og varelageret går fremdeles raskt unna. For de gode objektene er det fortsatt mange kjøpere, og budrunder som går over prisantydning.

Liggetiden i DNB Eiendoms portefølje er på en snau måned.

– Boligmarkedet har imidlertid normalisert seg etter en lang periode med meget sterk vekst. Markedet er mer prissensitivt, og det er ikke uvanlig at boligselgerne må gå ut med boligen i markedet flere ganger eller justere prisen når de ikke får solgt, sier Buraas.

Når det gjelder flyttemønster har vi enda til gode å se tydelige effekter av pandemien. En hypotese har vært at flere vil flytte ut av bykjernen eller pressområder når det har blitt større bruk av hjemmekontor eller permanente hjemmekontorløsninger.

Buraas peker på at områdene utenfor byene har fått et oppsving, men han tror heller at det er tidligere leietakere i byene enn de som eier bolig som står for denne tilflyttingen.

– Det kan også forklare hvorfor leiemarkedet har gått tregere den siste tiden, sier Buraas.





Større interesse

Det er fortsatt stor aktivitet i hyttemarkedet, og de ettertraktede objektene går raskt og ofte over prisantydning.

Interessen for fritidsbolig og norgesferie har vært større under pandemien, og både liggetiden, aktiviteten i markedet og prisveksten har vært påvirket av dette.

– Vi vil nok se samme tendens i hyttemarkedet som i boligmarkedet forøvrig fremover med utflating av prisene. Det vil også bli spennende å se hvordan hyttemarkedet reagerer på utlandet blir en konkurrent igjen, sier Buraas.