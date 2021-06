Sjeføkonom: Tallene bør tolkes med varsomhet

Tirsdag viste OBOS-prisene en moderat oppgang i boligprisene i Oslo på 0,2 prosent over måneden i mai, ifølge ujusterte tall.

«Det er noe svakt for mai å være, sammenlignet med hva denne serien har vist over tid», skriver sjeføkonom i Handelsbanken Capital Markets Kari Due-Andresen i morgenrapporten onsdag.

Den offisielle boligmarkedsstatistikken fra Eiendom Norge viser imidlertid at boligprisene vanligvis flater ut i mai; at sesongfaktoren for mai ligger rundt null.

«Bruker vi sesongfaktoren fra den offisielle statistikken, tilsier OBOS-tallene en moderat sesongjustert oppgang for boligprisene i Oslo. OBOS-tallene er uansett svært volatile, og bør tolkes med varsomhet», skriver sjeføkonomen.





Ifølge eiendomsmeglerne, kan det ha vært et visst boligprisfall i mai, i sesongjustert. Men Due-Andresen ser lite dramatikk i dette.

«Prisfallet i Oslo har vært nokså beskjedent de siste par månedene, og utslagene har ikke har vært større enn at vi kan se på dette som en utflating på et høyt prisnivå», heter det fra sjeføkonomen.

Torsdag kommer de offisielle boligpristallene for mai fra Eiendom Norge, og Handelsbanken Capital Markets venter en forsiktig positiv prisvekst for landet som helhet, opp 0,3 prosent sesongjustert, men med risiko for en liten minus for Oslo.

«Slik vi ser det, står denne forventningen seg godt fortsatt godt i lys av OBOS-tallene for mai», skriver Due-Andresen.