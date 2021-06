Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken så for seg en marginal boligprisvekst på 0,3 prosent sesongjustert over måneden for landet som helhet.

Sterkest vekst

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Tønsberg m/Færder med en oppgang på 2,1 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Kristiansand med en nedgang på 0,9 prosent.

Sterkest utvikling de siste 12 måneder hadde Tønsberg m/Færder med en oppgang på 14,9 prosent, mens Tromsø hadde den svakeste utviklingen med en oppgang på 7,7 prosent.

– Det er sunt for norsk økonomi og den finansielle stabiliteten at boligprisveksten nå dempes. Eiendom Norge deler myndighetene og IMFs bekymring rundt den store husholdningsgjelden i Norge, og en mer moderat utvikling i boligpriser og gjelder er sunt for norsk økonomi, sier Lauridsen.

Omsetningsvekst

I mai ble det solgt 10.340 boliger i Norge, noe som er 7,5 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020.

Så langt i år er det solgt 43.895 boliger i Norge, 15,7 prosent flere enn i samme periode i fjor. Det ble lagt ut 11.681 boliger til salgs, 15,5 prosent flere enn i samme måned året før.

Så langt i år er det lagt ut 46.940 boliger i Norge, noe som er 8,4 prosent flere enn i samme periode i 2020.

– Også i mai ble det solgt betydelig flere boliger enn samme måned i fjor. Ved utgangen av mai ligger vi over 2019 som var det forrige rekordåret målt i omsetning. Slik det ser ut nå vil 2021 bli et rekordår målt i antall solgte boliger. Vi tror den sterke etterspørsel etter bolig i Norge vil vedvare, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 34 dager å selge en bolig i mai, ned fra 39 dager i april. Kortest salgstid hadde Oslo og Drammen m/omegn med 17 dager og lengst salgstid hadde Ålesund m/omegn med 42 dager.

Svake OBOS-tall

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg med 0,2 prosent fra april til mai. De siste tolv månedene har prisene steget med 14,5 prosent.

– Prisutviklingen i mai ble en del svakere enn vanlig for denne måneden. Vi må tilbake til 2017, da prisene i Oslo falt en god del, for å finne svakere prisutvikling i mai, kommenterte sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS, da tallene kom mandag denne uken.