– Risikoen for et alvorlig fall er fortsatt lav

– Vi ventet en utflating av prisene, drevet av bedre balanse som følge av økt tilbudsside, forventninger om renteøkninger og et allerede høyt prisnivå, sier sjeføkonom i Danske Bank, Freank Jullum.

Samtidig er igangsettingen fortsatt så lav at det ikke er tegn til noen kraftig økning av tilbudssiden, mener han.

– Risikoen for et alvorlig boligprisfall drevet av overskuddstilbud foreløpig er derfor fortsatt lav, sier Jullum.

Steg mer enn normalt

Boligprisene steg med 1 prosent i mai. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,6 prosent, ifølge tall fra Eiendom Norge.

Som ventet falt prisene i Oslo, sterkest prisvekst blant storbyene var i Trondheim og Bergen.

– Selv om prisveksten nå er noe lavere enn Norges Bank så for seg i pengepolitisk rapport i mars; 12,04 prosent over året, har dette ingen betydning for tidspunktet for den første renteøkningen, som vi fortsatt venter i september, sier Jullum.

Forventer bedre balanse

Omsetningen av boliger er vedvarende høy og prisutviklingen nasjonalt er noe sterkere enn forventet, samtidig som Oslo-prisene fortsetter å korrigere ned for tredje måne på rad.

– Det ligger an til en svakere prisutvikling framover ettersom renteeffekten og forbrukereffekten under pandemien går i revers når samfunnet normaliseres, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

I tillegg mener han utlånsforskriften virker begrensende på gjeldsopptak, og særreglene i Oslo bidrar til å ta toppen av dette markedet.

Geving forventer en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, med en dreining fra selgers til kjøpers marked.

– Dette vil gi et mer bærekraftig boligmarked i tiden som kommer, sier Geving.