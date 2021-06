– Prisgaloppen er uheldig for folk flest

– FLERE BYER VIL FØLGE ETTER: – Det er litt typisk at Oslo er en bjellesau og leder an når markedet snur. Vi forventer at flere byer vil følge etter og at prisveksten dempes gjennom andre halvår, sier Frengstad Bjerknes, Christian Frengstad Bjerknes i NBBL. Foto: Nadia Frantsen