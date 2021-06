– Vi tror boligprisene er nær toppen for denne gang. Effekten av rentekuttene er i stor grad tatt ut, samtidig som det er ventet at styringsrenten skal opp, sier leder for personmarkedet i Nordea Norge, Randi Marjamaa til Finansavisen.

Bedre balanse

I april bremset boligprisene opp, og flere økonomer ventet i forkant svake mai-tall. Fasit fra Eiendom Norge torsdag viste at boligprisene steg mer enn ventet, opp èn prosent, og korrigert for sesongvariasjoner opp 0,6 prosent.

«Dette betyr at tegnene på oppbremsing i prisene vi så i april ikke varte, men prisene fortsatte å falle i Oslo», heter det fra Oddmund Berg i DNB Markets i en oppsumering i etterkant av tallene torsdag.

Han mener dagens tall antyder bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, noe som indikerer at prisveksten bør gå tilbake til lavere månedlige vekstrater hvis dette vedvarer.

– Ikke over takst

Ifølge lederen for personmarkedet i Nordea Norge er det fortsatt god aktivitet og hastighet i boligmarkedet, men hun ser også store forskjeller rundt om i landet.

– Folk får kjøpt og solgt, men det er mer sjeldent vi ser at boliger går langt over takst, sier Marjamaa.

Det at færre boliger går over takst mener hun gir større forutsigbarhet, og kan gjøre at flere kjøpere får større fleksibilitet til å kjøpe seg den boligen de ønsker seg.

Jakter hytte

Hyttemarkedet er brennhett, og ifølge Marjamaa er det mange som sitter klare med finansieringsbeviset i jakt etter sommerhytte.

– De objektene som kommer på markedet blir revet unna raskt, sier hun.