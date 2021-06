Finner ikke noe ulovlig ved salget av utleieboliger på Ulven

KPMG og KPMG Law advokatfirma gjennomfører en granskning av det mye omtalte salget av utleieboliger på Ulven i Oslo. Granskningen er bestilt av styret i Obos og skal være ferdig før generalforsamlingen 22. juni.

I en delrapport som nå er levert, er advokatfirmaet klar på at salget er innenfor vedtektene.

– Konklusjonen er at salget av boligfelt B4 på Ulven i Oslo er i samsvar med det vedtektsfestede formålet til Obos BBL og til beste for medlemmene, sier partner og advokat i KPMG Law Advokatfirma, Tor Henning Rustan Knudsen, i en pressemelding.

Også Harald Benestad Anderssen, professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI, konkluderer i en separat juridisk betenkning at salget er i henhold til Obos’ vedtekter og i samsvar med boligbyggelagsloven.

– Granskerne og professor Anderssen konkluderer akkurat som ventet på dette området, sier styreleder Roar Engeland i Obos.

Det var i midten av mars at Obos for første gang solgte en blokk til et utleieselskap. To uker senere rapporterte NRK at familien til boligdirektøren i Obos ble utleieinvestor i det aktuelle prosjektet på Ulven.

