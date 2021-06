På en eksklusiv adresse i Surfside-nabolaget på Miami Beach har nå en bolig satt prisrekord for største eiendomstransaksjon gjennomført utelukkende med kryptovaluta.

Midt i mai annonserte Arte Surfside-boligkomplekset, tegnet av arkitekten Anotnio Citterio, at det ville akseptere krypto som betalingsmiddel.

Få uker senere ble en av de 16 leilighetene overtatt av en ikke-navngitt kjøper som betalte 22,5 millioner dollar – 185 millioner kroner – utelukkende i kryptovaluta. Hvilken kryptovaluta som ble brukt i kjøpet er ikke oppgitt.

– Kryptovaluta er fremtiden i rikdom og vi tror dette bare er starten. Vi er stolte over å ha lagt grunnmuren for denne nye, spirende verdenen, sier medutvikler av eiendommen Giovanni Fasciano i en pressemelding.

Penthouse-leiligheten er på 470 kvadratmeter, har fire soverom og like mange bad og ligger i 9. etasje i den 12. etasjer høye bygningen. Det som skiller leiligheten ut fra de andre er en balkong på 274 kvadratmeter utenfor med utsikt ut mot sjøen.

I tillegg får du innendørs og utendørs svømmebasseng i boligkomplekset, tennisbane på takterrassen, trenings- og yogastudio, sauna, steamrom, lekerom for barn, cateringkjøkken, temperaturkontrollerte parkeringsplasser, i tillegg til det Arte omtaler som en «meditasjonsdam» ved stranden.

– Historien viser at nyrike mennesker vender seg til eiendom for å ta vare på rikdommen sin over lengre tid. Så vi forventet at verdens nye kryptomillionærer og -milliardærer ville bruke den samme logikken, sier Fasciano til Forbes.