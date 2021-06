Bunnmåling for sekundærboliger i Norge

I første kvartal var det registrert 395.392 sekundærboliger i Norge, den laveste andelen siden målingene startet i 2013. Det utgjør 15 prosent av den samlede boligmassen og er den laveste andelen hittil registrert, ifølge en rapport fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Ambita som E24 har fått tilgang til.

Samfunnsøkonomisk analyse har utarbeidet rapporten.

Andelen sekundærboliger i markedet toppet seg i 2019 og har siden bare gått nedover. Direktør Carl Geving i NEF er overrasket.

– Etter et år med så sterk boligprisvekst hadde vi trodd tallene ville vise at flere investorer nå har kastet seg på for å ta del i oppgangen. Det har ikke skjedd, sier han.

Nedgangen er sterkest i Oslo, hvor sekundærboliger utgjør 16,7 prosent av den samlede boligmassen, men tydelig også i de fleste byer og i landet som helhet, ifølge rapporten.