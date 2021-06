Salget av nye boliger i mai opp 41 prosent

Salget av nye boliger i mai i år var 41 prosent over mai 2020, ifølge ferske tall fra Boligprodusentene.

Salget hittil i år er 50 prosent over salget i samme periode i 2020.

Oppdemmet behov

– Salgstallene for mai indikerer et oppdemmet behov for kjøp av ny bolig. Igangsettingen henger etter, og møter store utfordringer på grunn av senvirkninger av pandemitiltakene, sier administrerende direktør i Boligprodusentene, Per Jæger.

Salget av leiligheter, småhus og eneboliger er henholdsvis 48 prosent, 63 prosent og 46 prosent over samme periode i fjor.

På tolvmånedersbasis er salget 25 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Eneboliger er 32 prosent over, småhus 21 prosent over og leiligheter 23 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

Kraftig prisvekst

– Pandemien har ført til redusert tilgang til byggevarer. Mangel på viktige byggevarer kan i verste fall stoppe driften av byggeplasser med påfølgende permitteringer, sier Jæger.

Tallene viser at igangsettingen av nye boliger i mai var 23 prosent over mai 2020.

Hittil i år er igangsettingen 30 prosent over igangsettingen i samme periode i fjor. Leiligheter er 21 prosent over, småhus 48 prosent over og eneboliger 30 prosent over samme periode i 2020.

På tolvmånedersbasis er den totale igangsettingen 7 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Igangsetting av leiligheter er 3 prosent over, småhus 15 prosent over og eneboliger 10 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

– Vi har fått en kraftig prisvekst på byggevarer. Prisene på varer som stål, trelast og plastbaserte materialer øker i det internasjonale varemarkedet og påvirker i betydelig grad kostnadene i boligbyggingen, sier sjefen for Boligprodusentene.

Et tredje problem mener Jæger er regjeringens opprettholdelse av stengte grenser som utestenger utenlandske arbeidstakere med arbeidsforhold i Norge.

– Vi ser at etterspørselen etter byggevarer nå er større enn tilgangen, og at vareprisene stiger uvanlig mye. Dette kan minne om dyrtid, sier Jæger.