– Det er båe trist og flaut for en så stor organisasjon å ha en så lite profesjonell valgkomité. Det er skuffende at vi fremdeles blir nødt til å føre debatten fra utsiden av OBOS` formelle organer . Det er skandaløst at generalforsamlingen har valgt representanter til representantskapet etter at de har innstilt på seg selv, og at man også har valgt en valgkomité som helt og holdent består av personer som sitter i det organet den skal innstille på, sier Larsen som til daglig jobber som fagsjef i Virke.

Et forslag om å redusere OBOS til å kun drive med boligvirksomhet ble også nedstemt. Det samme er et endringsforslag om å stryke «kommersiell» i vedtektene til OBOS.

Granskningsrapport

Generalforsamlingen gjennomgikk også KPMGs rapport som frikjenner OBOS for å handlet i strid med egne vedtekter eller hatt interessekonflikter da de solgte en boligblokk på Ulven til boligutleieselskapet Quality Living Residental for 936 millioner kroner.

Flere medlemmer er kritiske til konklusjonen og peker plant annet på at en generalforsamling neppe hadde stemt for et slikt salg og at det strider med OBOS` verdier.

KPMG svarte at de kun har vurdert det juridiske og ikke verdigrunnlaget til OBOS.

Styreleder Roar Engeland forsvarer salget med at de har fått penger til å kjøpe to til tre ganger så mange boliger de kan selge videre.

30 prosent ansatte

Fordi forslagene i årets generalforsamling kunne bety radikale endringer for OBOS, hadde konsernsjef Daniel K. Siraj bedt de ansatte om å stille og mange har hørt på ham.

«Husk at selv om du er ansatt i OBOS, så har du som medlem fortsatt rett til å melde deg som kandidat til å være representant/delegert på generalforsamlingen som skal være den 22. juni.» skrev Siraj på intranettet sitt for en tid tilbake.

Rundt 200 ansatte deltok på generalforsamlingen, og vil utgjøre nesten en tredjedel av delegatene.

Kritikere, blant annet tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang, har ment at mobiliseringen ble iverksatt for å blokkere endringer i organisasjonen.

– Det er ikke unaturlig at en bedrift legger til rette for at de ansatte bidrar i bedriftsdemokratiet. Det engasjementet blir ikke mindre når noen foreslår å legge ned hele virksomheten eller sterkt begrense det man driver med. Da er det ikke rart at de ansatte viser engasjement, sa Siraj til Finansavisen før generalforsamlingen.

– De er blitt bedt om å vise engasjement, men hvor stort det hadde vært uten din oppfordring vet vi ikke?

– Vi har bare sagt at de kan møte, vi har ikke bedt om «alle mann til pumpene».

Går av hvis det er ønskelig

– Når OBOS nå skal endre kurs, hadde det ikke vært naturlig at det var en annen som tok selskapet videre?

– Jeg har ikke reflektert over det. Jeg er toppmotivert for å ta dette videre og med et sterkt samfunnsengasjement, men det er sikkert ulike synspunkter på om jeg er rett person til å lede OBOS.

– Har du ikke tenkt over det, om du er rett mann?

– Man skal alltid reflektere over sin horisont. Det er jobben min å få til en organisasjon som ikke er avhengig av Daniel Siraj, sier konsernsjefen.