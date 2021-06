Renten skal opp, men vi er bull på boligprisene

Hver måned spør NBBL et representativt utvalg på 1.000 personer hva de tror om boligprisene de neste 12 månedene.

Fra mai til juni steg andelen som tror på stigende boligpriser fra 54 til 62 prosent. Dette skjer etter tre måneders nedgang, og overrasker NBBLs sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes.

– Boligprisveksten møter motvind

– Den sterke boligprisveksten møter motvind i form av økt rente, strengere kredittregulering fra og med inneværende år og høy byggeaktivitet flere steder i landet. Slik sett er det nokså overraskende at troen på boligprisoppgang tiltar igjen nå på forsommeren, sier han ifølge en pressemelding.

– Det tyder på at prognoser om en kraftig nedkjøling i boligmarkedet undervurderer den sterke underliggende etterspørselen i markedet, legger sjeføkonomen til.

Mai-statistikken fra Eiendom Norge viste høyere boligprisoppgang enn normalt for måneden, men på rentemøtet i forrige uke løftet Norges Bank rentebanen noe mer enn økonomene hadde sett for seg. Den nye rentebanen tilsier to renteøkninger i år, pluss ytterligere renteøkninger i både første og andre kvartal neste år.

– På høy tid at renten settes opp

NBBL-undersøkelsen viser derfor nå at hele tre av fire forventer økt rente det neste året.

– Det ligger i kortene at vi får en forbrukerfest etterhvert som vaksineringen skrider frem. Under pandemien skjøt spareraten i været gjennom nedstengning og tvungen sparing, men den underliggende etterspørselen forble likevel sterk. Dette er veldig atypisk «vanlige» resesjoner, sier sjeføkonom Frengstad Bjerknes.

– Oppdemmet forbruk som slippes løs i takt med gjenåpningen vil styrke norsk økonomi. Det er på høy tid at renten settes opp. Høyere rente vil dempe prisveksten og bidra til et mer bærekraftig boligmarked på sikt, fortsetter han.