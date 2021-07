Ivar Tollefsen-dominerte Heimstaden har kjøpt i overkant av 1.700 boliger i Nord- og Øst-Tyskland for 1,9 milliarder svenske kroner. Det opplyser selskapet om onsdag kveld.

Ekspansjonen følger etter at selskapet gjorde større oppkjøp i Tyskland i 2020, og har sett etter å ekspandere og diversifisere den tyske porteføljen. Selskapet hevder samtidig at området bærer preg av sterke økonomiske utsikter.

«Vi har et optimistisk perspektiv for det tyske boligmarkedet, og vi er fornøyde med å kunne annonsere oppkjøpet av en ny attraktiv portefølje», hevder Stanislav Kubacek, direktør i Heimstadens investeringsteam for Tyskland.

Det opplyses samtidig om at porteføljen estimeres til å generere leieinntekter i størrelsesordenen 84 millioner svenske kroner per år.