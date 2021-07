Lovendring skal sette fart på boligbyggingen

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) sier at endringene vil påvirke både utbyggere og kommuner.

– Problemet i dag er at boligbygging i nyregulerte områder tar for lang tid. Særlig i større byer som Oslo har vi fått en boligmangel som bidrar til et kraftig prispress, sier Astrup til E24.

De foreslåtte lovendringene etablerer et nytt finansieringssystem for parker, veier, vann og avløp, og annen infrastruktur som må på plass i nye boligområder.

Ifølge Astrup gjør dagens system prosessen uforutsigbar.

– I dag er det slik at utbyggere som går tidlig inn i et område, må være med å bekoste store deler av infrastrukturen selv, mens de som kommer etter slipper å betale. Det gir et dårlig insentiv: Da kvier utbyggere seg for å gå inn i nye områder, sier han.

Det har dessuten oppstått konflikter mellom utbyggere og kommuner rundt hvor mye infrastruktur-behov som egentlig utløses av boligbyggingen, og som boligbyggere må være med å betale for.

Lovforslaget sendes straks ut på høring.

(©NTB)