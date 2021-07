Tidligere banktopp vil ha 690 mill. for luksusvilla

Et byhus på Manhattan tilhørende tidligere Goldman Sachs-partner David Leuschen ble fredag lagt ut til salgs.

Eieren ønsker 80 millioner dollar for villaen – rett under svimlende 690 millioner kroner.

Prislappen er av en slik størrelsesorden at den kan sette rekord for dyreste bolig for én enkelt familie i bydelen. Den eksisterende rekorden er på 77 millioner dollar og ble satt da Phillip Falcone solgte sin bolig i 14-16 E. 67th St. i 2019.

Dobbel gevinst

973 Fifth Ave. brer seg over syv etasjer på totalt 1.400 kvadratmeter og ligger tvers over gaten fra Central Park.

Leuschen kjøpte huset tilbake i 2012 for 42 millioner dollar – 360 millioner kroner – ifølge eiendomsdokumenter.

Slik ser boligen ut sett fra Fifth Ave. Foto: Skjermbilde: Google





Villaen ble bygget i 1906, men har blitt pusset opp og oppgradert for et moderne liv, ifølge prospektet. Bygget ligger på hjørnet av 79th Street med hele fronten ut mot Fifth Avenue.

Høyden på bygningene i området har blitt begrenset slik at det aldri kan bygges høyhus av noe slag i nærheten.

Hagen og uteplassen på taket med utsikt mot Central Park. Foto: Corcoran

Flere storsalg

«På toppen av bygningen er det laget en fantastisk hage og uteplass, som løfter deg høyt over Central Park med 180 graders utsikt til skylinen ut mot vestsiden og de store glasstårnene i midtown Manhattan», heter det i boligannonsen.

Boligen kommer på markedet etter en liten renessanse i markedet for dyre eiendommer i Manhattan. Forrige uke alene ble det signert 35 kontrakter for hjem som kostet 4 millioner eller mer, ifølge data fra eiendomsselskapet Olshan Realty.

Det var den 21. uken med 30 eller flere avtaler i denne prisklassen – lengste siden 2006.