Eiendom Norge: Boligprisene falt i juni

– Vi kan få perioder med realprisnedgang på boliger, sier Jullum.

Rekordomsetning i første halvår

I juni ble det solgt 11.698 boliger i Norge, en økning på 5,5 prosent sammenlignet med tilsvarende måned i 2020. Totalt ble det lagt ut 11.848 boliger til salgs i Norge i juni, noe som er 7,9 prosent flere enn i samme måned i 2020.

Første halvår 2021 så totalt 55.932 solgte boliger i Norge, noe som er 13,2 prosent flere enn i samme periode i 2020. Det ble lagt ut 58.909 boliger i første halvår 2021, noe som er 8,4 prosent flere enn i samme periode i 2020.

- Vi tror den sterke etterspørsel etter bolig i Norge vil vedvare og at pandemien har medført et varig skift i boligmarkedet. Med gjennomåpning av samfunnet, tror vi at vi første fra høsten vil se de reelle korona-effektene i arbeidslivet med økt fleksibilitet. Vi tror fleksibelt arbeidssted blir et varig for mange og at dette vil ha langsiktig betydning for boligbehovet, sier Lauridsen.



I gjennomsnitt tok det 29 dager å selge en bolig i juni, ned fra mai-gjennomsnittet på 34.

Bodø med høyest prisvekst

Den største prisveksten i juni så vi i Bodø m/Fauske, med en oppgang på 1,6 prosent. Svakest var Hamar m/ Stange, med en nedgang på 1,4 prosent.

Lauridsen trekker frem Kristiansand og Stavanger m/ omegn som de nest sterkeste områdene for prisutvikling, som for første gang på mange år har en sterk utvikling i boligprisene.

Ny forskrift skaper utrygg grunn

En ny forskrift som skal regulere boligtaksering i det norske boligmarkedet ble fastsatt 8. juni av Nikolai Astrup, og trer i kraft 1. januar 2022. Lauridsen mener dette skaper utrygghet for norske forbrukere, samt øker risiko og kostnader.

- Astrup spiller med dette hasard med den norske boligmodellen, for boligselger kan ikke få alt ansvar i bolighandelen uten at takseringsbransjen ansvarliggjøres og får kompetansekrav, sier Lauridsen.

Fall i OBOS-prisene

Forrige torsdag kom OBOS-prisene for bruktboligmarkedet, og tallene vitnet om fall i temperaturen i boligmarkedet. Prisene på bruktboliger i Oslo fra OBOS sank 2,3 prosent fra mai til juni. Det siste året har prisene steget 11,5 prosent.

I følge TDN Direkt var prisnedgangen i juni er større enn vanlig for brukte OBOS-boliger. Denne kommer etter prisfall både mars og april. I mai flatet det ut og prisene endte 0,2 prosent opp.