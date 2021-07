Dette er Manhattans dyreste leilighet

Toppetasjen i det kontroversielle Manhattan supertall også kjent som «432 Park Avenue» kommer på markedet mandag. Taksten er på svimlende 169 millioner dollar og gjør toppleiligheten til den dyreste leiligheten på Manhattan.

Det tilsvarer omtrent 1,5 milliarder norske kroner.

Leiligheten har seks soverom, syv baderom og to sminkerom og er lokalisert på toppen av en 96 etasjers høy, tannpirkerlignende bygning. Bygningen har fått et rykte om å knirke, ha problemer med vanninntrengning og ha designfeil.

Likevel har selgere mottatt flere tilbud i måneden før han oppførte eiendommen på 767 kvadratmeter til salgs, fortalte Ryan Serhant til The Post. Budene har ikke vært høye nok for å lande en avtale, skriver MarketWatch.

– Vi ønsker å maksimere verdien ved å bringe leiligheten til markedet, sa Serhant.

Leiligheten har blitt renovert med designermøbler fra Fendi, Bentley og Hermès, en kunstsamling, fiskebeinsparkett i hvit eik og et eget bibliotek i følge oppføringen. Selgeren vil ha nesten de dobbelte av hva han betalte for den for fem år siden.

