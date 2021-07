Ny rekord for amerikanske boligpriser

Amerikanske boligsalg økte smått i juni i takt med antall boliger ute for salg, skriver CNN.

Det har over en lengre periode vært et tilbudsunderskudd av amerikanske boliger, som har ført til en boligprisøkning. Gjennomsnittsprisen for en amerikansk bolig var i juni 363.300 dollar, som innebærer en prisøkning på 23 prosent fra juni 2020.

– Tilbudet har økt beskjedent de siste månedene som følge av flere nybyggingsprosjekter og økt antall boliger som blir lagt ut for salg, som har resultert i økt boligsalg, skriver sjefsøkonom i NAR Lawrence Yun.

Ser ikke ut til å snu

Ved slutten av juni var det om lag 1.25 millioner boliger til salgs i USA, som er opp 3.3 prosent fra mai. Samtidig er det 19 prosent færre enn det som var tilfellet i juni 2020.

– For øyeblikket ser det ikke ut som at pristrenden er i ferd med å snu. Jeg forventer samtidig at prisene å utvikle seg litt saktere frem til årsslutt. Ideelt sett vil boligprisen vokse i takt med den økonomiske veksten, noe jeg tror vil skje i 2022, skriver Yun.

Sjefsøkonomen vedlegger at selv om gjennomsnittsprisen på bolig stiger, drives noe av prisveksten av at større og dyrere boliger selger godt. Boliger som ligger ute for over én million dollar har for eksempel steget med 147 prosent siden juni i fjor.