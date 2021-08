DNB forventer en økning i boligprisene

Onsdag presenterer Eiendom Norge nye tall som viser utviklingen i boligmarkedet. Kjersti Haugland, sjeføkonom DNB, forventer at bruktboligprisene økte med 0,5 prosent fra juni til juli, justert for sesongvariasjoner.

Oppsving i norsk økonomi

– I slutten av juni var Norges Bank svært tydelige i sin beskjed om at renten skal heves i september. Deretter planlegger sentralbanken å heve ytterligere tre ganger til innen sommeren neste år - til 1,00 prosent. Rentehopp vil bremse prisveksten i boligmarkedet, men trolig unngås prisfall ettersom norsk økonomi er inne i et tydelig oppsving med nedadgående arbeidsledighet, sier Haugland i en melding.

Spesielt i slutten av måneden så DNB Eiendom en økning i salget av små leiligheter, noe som henger sammen med at de fleste studenter nå har fått avklart studiested og ønsker å få kjøpt bolig raskt.

Boligene går raskt unna

– Det aller fleste som valgte å selge bolig i juli er nok godt fornøyd med det. Selv om antall salg er et godt stykke under det vi opplevde samme måned i fjor, har mange av boligene gått raskt unna og til greie priser. Av det vi solgte gikk ca. 6 prosent over prisantydning, sier Terje Buraas, leder for DNB Eiendom i en melding.

DNB Eiendom forventer en svak prisoppgang i Oslo, og minner om at boligprisene i Bergen nær sagt alltid stiger i juli. I Trondheim og Stavanger forventes det en marginal nedgang eller flat prisutvikling. Buraas mener tilbudet av boliger er det som vil påvirke prisutviklingen mest i tiden fremover.

Obos

Tidligere denne uken presenterte Obos tall som viste at prisene på Obos-leiligheter steg med 2,3 prosent på landsbasis i juli. I Oslo gikk prisen på Obos-leiligheter opp 3,2 prosent i samme periode. Tallene dekker omtrent en fjerdedel av bruktboligmarkedet i hovedstaden.

Prisoppgangen i juli var større enn vanlig, men må sees i lys av at det er solgt en høyere andel små leiligheter enn i juni.