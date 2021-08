Boligprisene falt i juli

Eiendom Norge presenterer tall for boligprisutviklingen i Norge i juli.

Tallene viser at boligprisene sank med 1,1 prosent foregående måned. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,2 prosent.

– Boligprisene i Norge utviklet seg svakt i juli, noe som er normalt for måneden. Juli i fjor var eksepsjonelt sterk både i prisutvikling og omsetning. Nå er vi tilbake til et normalt konjunkturforløp i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Tross fallet er boligprisene nå 8,5 prosent høyere enn for ett år siden.

Henning Lauridsen i Eiendom Norge omtaler prisfallet som normalt. Foto: Iván Kverme

I juli ble det solgt 5.041 boliger i Norge – 26,1 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2020.

I juli ble det lagt ut 3.761 boliger til salgs i Norge – 19,5 prosent færre enn i samme måned i 2020.

Det tok i gjennomsnitt 45 dager å selge en bolig i juli 2021, ned fra 29 dager i juni. Kortest salgstid hadde Bergen med 20 dager og lengst salgstid hadde Ålesund m/omegn og Stavanger m/omegn med begge 54 dager.

Boligprisene i Oslo var ned 0,2 prosent i juli på månedsbasis. Sesongjustert var boligprisene i Oslo ned 0,1 prosent på månedsbasis. 12-månedersveksten er på 9,4 prosent.

Skivebom – venter fortsatt fall

Før tallene ble presentert ventet Handelsbanken oppgang på 0,3 prosent, men understrekte at OBOS-prisene som overraskende steg 3,2 prosent på månedsbasis mandag, kunne peke mot sterk oppgang også i dag.

DNB Markets så får seg en opptur på 0,5 prosent i de nasjonale boligprisene. For Oslo så Handelsbanken nullvekst, etter en forsiktig oppgang på 0,1 prosent i juni.

Henning Lauridsen i Eiendom Norge forventet ved forrige boligprispresentasjon en moderat utvikling i boligprisene fremover.

– Vi venter en liten oppgang i boligprisene i august, før prisene som normalt vil falle gjennom høsten. Vi tror også at den varslende renteøkningen i september fra Norges Bank vil få betydning for boligprisutviklingen fremover, sier han.

12-måneders veksten synker nå over hele landet, og Eiendom Norge venter at den vil fortsette å synke gjennom høsten etter den sterke oppgangen i boligprisene i 2020 og første kvartal i 2021.



Boligpolitikk

Boligpolitikk, boligmarkedet og ulikhet seiler opp som et viktig tema i valgkampen 2021, ifølge Eiendom Norge. Analysebyråets estimat er at det er behov for rundt 300 000 nye boliger i Norge på 2020-tallet.

– Disse må både bygges bærekraftig og miljøvennlig, men de må også ha pris som gjør at folk med vanlige inntekter kan kjøpe dem. Dette fordi innstrammingen av boliglånsforskriften fra 1. januar 2017 har redusert muligheten til å bli boligeier i Norge betydelig, sier Lauridsen.

Renteheving bremser

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB, understreker at Norges Bank har vært svært tydelige i sin beskjed om at renten skal heves i september. Deretter planlegger sentralbanken å heve ytterligere tre ganger til innen sommeren neste år - til 1 prosent.

– Rentehopp vil bremse prisveksten i boligmarkedet, men trolig unngås prisfall ettersom norsk økonomi er inne i et tydelig oppsving med nedadgående arbeidsledighet, sier Haugland.

Terje Buraas, leder for DNB Eiendom, mener tilbudet av boliger er det som vil påvirke prisutviklingen mest i tiden fremover.