Onsdag formiddag rapporterte Eiendom Norge boligpristall for juli i Norge. Tallene viser at boligprisene sank med 1,1 prosent foregående måned.

Direktøren i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, uttalte til TDN Direkt at prisutviklingen i boligmarkedet har nådd toppen og at tolvmånedersveksten vil falle til et sted mellom 3 og 5 prosent mot slutten av 2021, mot dagens nivå på 8,5 prosent på landsbasis.

Lauridsen peker likevel på at det er et sunnhetstegn. Han mener at tolvmånedersveksten skal ned ytterligere 5 prosent på landsbasis innen året er omme og at forventninger om renteheving i høst prises inn.

-Det er ikke slik at boligprisene løper fra deg om dagen, og det er vi fornøyde med, sier Lauridsen til TDN Direkt.

Bekymret for Oslo

Husholdningers oppbygning av gjeld gjennom coronapandemien har gjort at Eiendom Norge-direktøren tidligere har uttalt en bekymring, spesielt i Oslo-området. I følge TDN Direkt mener han nå situasjonen har bedret seg, men han er ikke helt fornøyd.

-Oslo er fortsatt og forblir en verkebyll. Boligprisene er relativt flate i juli, og har vært nedadgående de seneste månedene, men det er likevel for eksempel omsetningsnivåer på total kjøpesum som er høyere enn noensinne, så det er fortsatt et hett marked og høye priser på boliger i Oslo-området, sier Lauridsen til TDN Direkt.

Rundt 40 prosent av alle boliger som omsettes i Norge er i Oslo-området og husholdningene bygger opp store mengder gjeld. Lauridsen peker på at vi bør gjøre noe med tilbudssiden i Oslo for å regulere gjeldsveksten, i følge TDN Direkt.