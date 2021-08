Nyboligsalget opp 38 prosent første halvår

Salget av nye boliger i juni var 1 prosent over salget i juni 2020, ifølge en melding fra Boligprodusentenes Forening.

I første halvår var nyboligsalget opp 38 prosent, sammenlignet med salget i første halvår i fjor.

– Det synes som effekten av covid-19 er på vei ut av boligmarkedet. Salg og igangsetting første halvår ligger nær gjennomsnitt for de siste årene. I fritidsboligmarkedet bekrefter halvårsrapporteringen høy etterspørsel, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Salget av eneboliger var 39 prosent over første halvår i fjor, mens småhus var 42 prosent over og leiligheter 37 prosent over.

Totalt solgte nye boliger i tolvmånedersperioden er 29.603, noe som er 24 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

Antall solgte nye eneboliger er 7.511, 35 prosent over forrige tolvmånedersperiode, mens antall solgte nye småhus er 6.902, opp 18 prosent.

Det er solgt 15.190 nye leiligheter, 23 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

– Det er gledelig å se den positive utviklingen i Rogaland, som lover godt for boligforsyningen i regionen. På samme måte leverer Akershus sterke tall for både salg og igangsetting, sier Per Jæger.

– Fra Oslo er det ikke noe nytt, og tilskuddet av nye boliger er fortsatt godt under det som hovedstaden trenger for å holde prisutviklingen under kontroll, sier han.

Salget av nye boliger i juni i Oslo var 60 prosent under salget i juni i fjor, mens salget av nye boliger i første halvår var 11 prosent over salget i tilsvarende periode ået før.

Igangsetting

Igangsettingen av nye boliger i juni 2021 var ifølge meldingen 1 prosent over igangsettingen i juni i fjor.

Igangsettingen av nye boliger i første halvår var 21 prosent over første halvår året før, mens igangsetting av eneboliger var 28 prosent over, småhus 21 prosent over og leiligheter 19 prosent over.

Totalt igangsatte boliger i tolvmånedersperioden er 25.607, 9 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

Fritidsboliger

Salget av nye fritidsboliger i første halvår var 133 prosent over første halvår 2020.

Igangsettingen av nye fritidsboliger i første halvår var 41 prosent over første halvår i fjor, mens salget av nye fritidsboliger på tolvmånedersbasis er 117 prosent over forrige tolvmånedersperiode, og igangsettingen 27 prosent over.