Over 10.000 i studentboligkø

Køtallene har sunket med 6.088 studenter, fra 16.421 2. august til 10.333 16. august, skriver Samskipnadsrådet.no

Køtallene synker fordi studenter enten flytter inn i en studentbolig eller finner bolig på det private markedet. Denne uken er det semesterstart hos de aller fleste universitetene og høyskolene.

Leder av Norsk studentorganisasjon, Tuva Todnem Lund, sier hun er bekymret over at over 10.000 studenter fortsatt står i kø for å få studentbolig.

– Disse studenten må gå på boligjakt, ofte i en ukjent by, istedenfor å kunne ta del i studiestarten. Vi trenger at det bygges flere studentboliger nå, for å forhindre slike køer i årene fremover, sier Lund.

– Aldri før har så mange fått plass ved landets universiteter og høyskoler, noe som gjenspeiles i boligkøen, forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Han sier det rundt om i landet bygges mange studentboliger – og at det skal bygges mer.

(©NTB)