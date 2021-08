Boligkjøp er den viktigste investeringen de fleste gjør i løpet av livet. Sentralt i den norske boligpolitikken står selveierlinjen og 80 prosent alle nordmenn bor i en bolig de selv eier. Slik vil det ikke nødvendigvis være fremover dersom at inngangsbilletten ikke blir for høy.

I en fersk rapport utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse ser man at til tross for sterk boligprisvekst de siste 20 årene, ser det ikke ut til at den gjengse førstegangskjøper har større vansker med å komme seg inn i boligmarkedet nå enn tidligere.

De fleste med vanlige inntekter finner en vei inn i boligmarkedet. Mange unge er flinke til å spare og utnytter det lave rentenivået, og rundt 60 prosent kjøper ifølge undersøkelsen sammen med partnere, venner, søsken eller foreldre og flere får foreldrehjelp.

– Med avkjøling i markedet og svak prisutvikling ligger det godt til rette for at førstegangskjøpere vil ta enda større andeler av boligmassen i tiden som kommer, sier adm. direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Carl O. Geving, i en kommentar.

Gjelder ikke alle grupper

NEF mener likevel at det er bekymringsfullt at andelen lavinnteksthusholdninger har økt, spesielt i Oslo hvor prisnivået er høyt og tilgangen på de rimeligste boligene er lav.