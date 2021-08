Betaler utbytte etter sterkt boligsalg

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30

Selvaag Bolig økte overskuddet i andre kvartal, tross lavere inntekter enn i andre kvartal i fjor.

Selvaag Bolig (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 394,2 435,5 Driftsresultat 76,3 59,6 Resultat før skatt 74,0 58,6 Resultat etter skatt 56,4 48,3

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) ble på 78,9 millioner kroner, mot 62,0 millioner i andre kvartal i fjor. Ifølge TDN Direkt var ebitda ventet å vise 79 millioner.

Inntektene sank fra 436 til 394 millioner, mens de var ventet til 415 millioner.

Resultatet før skatt ble løftet fra 59 til 74 millioner kroner, men var ventet til 75 millioner.

Styret i Selvaag Bolig har vedtatt å utbetale et utbytte på 2,00 kroner pr. aksje, gjeldende for første halvår 2021. I fjor var tilsvarende utbetaling 3,00 kroner.

«På grunn av gode resultater og fremtidsutsikter betaler vi et utbytte på 2 kroner for første halvår 2021. Vi hadde et godt første halvår og har tro på god utvikling for selskapet fremover», heter det i en kommentar fra Selvaag Bolig-sjef Sverre Molvik.

«Salget i første halvår var det beste på flere år, salgsgraden for boliger under bygging er høy, og det er et stort behov for nye boliger i kjerneområdene våre fremover», legger han til.

Sterkere salgsgrad enn i fjor

I andre kvartal solgte selskapet 173 boliger til en salgsverdi på 871 millioner kroner, og 142 nye ble igangsatt. Tilsvarende tall for andre kvartal 2020 var 142 og 31.

Samlet i første halvår solgte selskapet 421 boliger for 2,11 milliarder kroner. Dette var 115 flere boliger enn i første halvår i fjor, og salgsverdien var da 1,54 milliarder.

Selvaag Bolig hadde ved utgangen av perioden totalt 1.371 enheter under bygging, til en samlet salgsverdi på 6,75 milliarder kroner. Av disse boligene er 82 prosent, ifølge selskapet. Salgsgraden var på 78 prosent på samme tid i 2020.