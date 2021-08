– Det er i aldersgruppen 24-34 det flyttes mest ut fra Oslo, og dette kullet er større enn på lenge med over 149.000 personer. Gjennomsnittlig fødealder er 33 år i hovedstaden og mange flytter ut av byen etter å ha fått barn, slik de alltid har gjort, sier sjeføkonom Nejra Macic.

ALDER FØR PANDEMI: Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret Foto: Iván Kverme

Hun har større tro på at folk blir prispresset ut av Oslo.

– De aller fleste har ikke råd til å kjøpe en familiebolig med størrelsen og hagen de ønsker i Oslo. Det er også viktig å forstå at Oslos nettoinnflytting blir negativ når det flytter to unge mennesker inn til byen, så får de ofte to barn og da er det fire mennesker som flytter ut fra Oslo. Hovedstaden er sånn sett en babymaskin som eksporterer til nabokommunene, sier Macic.

– Men det er et stort hopp, bare fra i fjor, er det ingen coronaeffekter her?

– Jeg klarer ikke å se at det er pandemidrevet fordi demografien forklarer en veldig stor del av utviklingen. Mulig pandemien har forsterket trenden noe, men ikke utløst den. Den negative innflyttingen til Oslo startet etter finanskrisen og har siden da vært nedadgående,sier Macic.

Mangel på eneboliger

Sjeføkonomen peker på at det finnes få steder å bosette seg for familier, ved siden av svindyre hagebyer.

– Det er prispress og mangelen på eneboliger og småhus som gjør at spesielt folk i familieetableringsfasen flytter. Det må bygges mye mer av denne typen boliger for at familier skal ha råd til å bo i Oslo. De hagebyene som er her nå er veldig veldig dyre.

Sånn sett har pandemien en indirekte effekt ved at renten ble satt ned og boligprisene gikk opp, sier Macic.

– Det er mulig at pandemien forsterker trenden vi ser og at den sterke prisveksten i 2020 har bidratt til at flere flytter ut, men det er ikke sånn at «alle vil på landet» fordi alle plutselig har fått et annet mindset.

Sjeføkonomen kan imidlertid vise til Prognosesenterets egne flytte-undersøkelse som viser at den unge aldersgruppen er mest påvirket.

– I gruppen 24 til 34 år er det 27 prosent som svarer i vår Future Living-undersøkelse, at de har endret fremtidige bopreferanser som følge av corona. Videre svarer de at de ønsker mer plass i neste bolig, som jo er naturlig for denne aldersgruppen. I alle aldersgrupper er det 11 prosent som svarer det samme. 85 prosent svarer at dette ikke har påvirket hvor folk vil bo, sier Macic.

Påvirker boligmarkedet

De ferske tallene fra SSB viser ikke hvor folk har flyttet, men det var flere som flyttet til enn fra kommuner som Lørenskog, Lillestrøm og Nordre Follo i andre kvartal.

– Folk sprer seg nå mer utover hele gamle Akershus og vi ser at flere flytter til Tønsberg og gamle Østfold med for eksempel Fredrikstad, sier Tømmerås i SSB.

Nejra Macic er ikke i tvil om at dette påvirker boligmarkedet.

– Jeg tror det påvirker mange statistikker. Det er både med på å forklare hvorfor det er flere førstegangskjøpere og at det er flere som er på utkikk etter sin første familiebolig.