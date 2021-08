Dette er det beste kvartalet i selskapets historie, og det tredje kvartalet på rad med over 1 milliard i salgsverdi. I andre kvartal i fjor inngikk selskapet 120 salgskontrakter.

Solon Eiendom overleverte 114 boliger i andre kvartal mot 163 i samme kvartal ifjor. 50 var fra konsoliderte prosjektselskaper.

Solon Eiendom (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 309 298 Driftsresultat 35 10 Resultat før skatt 7 -33 Resultat etter skatt 10 -26

Rekord

Solon Eiendom snur minus til pluss fra andre kvartal i fjor hvor resultatet før skatt vat på -33 millioner.

I første halvår gjør også boligutvikleren et resultatbyks sammenlignet med første halvår ifjor. Driftsinntektene endte på 1.214 millioner i år, mot 531 millioner samme periode ifjor. Økningen skyldes økt antall overleverte boliger. Driftsinntekter fra segmentrapportering endte på 1.310 millioner, mot 859 millioner første halvår ifjor.

Konsernet har tre segmenter, bolig, utvikling og fritid. Finansiell informasjon for fritidssegmentet rapporteres for første gang separat fra andre kvartal 2021 etter byggestart på to prosjekter i dette kvartalet.

Det ble overlevert 371 boliger, hvor 180 var fra konsoliderte prosjektselskaper. I første halvår ifjor ble det overlevert 192 boliger.

Mindre under bygging

Solon Eiendom forventer en høyere byggeaktivtet på grunn av det gode salget. I andre kvartal var denne lavere enn samme periode ifjor med 824 enehter under bygging mot 1065.

Boligutvikleren har tilegnet seg mange nye eiendommer i Norge og en tomteportefølje i Sverige gjennom et joint venture med SBB.

Den 20. mai ble det kjent at SBB kjøper 15,2 prosent av Solons aksjer med mål om 20 prosent. 10 prosent betales med eiendommer i Kristiansand og resten byttes med Solon-aksjer til kurs på 43 kroner pr. aksje. Onsdag formiddag handles aksjen for 38 kroner.