Johansen: – Boligbyggerne ønsker ikke lavere boligpriser

Byrådslederen sier til Aftenposten at han har fått nok av utbyggernes evinnelige klaging over at kommunen leverer for få regulerte tomter.

– De skaper et inntrykk av at de er klare til å bygge så mye at overskuddet av boliger vil presse prisene ned. Det er rent tøys, mener Johansen.

Han viser til at utbyggerne i store prosjekter bygger trinnvis og holder igjen boliger i et område til de første er ferdigsolgt. Nettopp for å hindre at prisene går ned.

Johansen mener det ikke finnes enkle løsninger på boligproblemene i Oslo.

– Vi må gjøre mange ting samtidig og trenger hjelp fra staten. Vi kan ikke fortsette med denne overforenklede debatten. Økt boligbygging løser ikke utfordringene.

Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene, mener Johansen heller bør se på hva kommunen selv har gjort enn å skylde på andre. Han bedyrer at de vil bygge mer.

– Vi må selge en viss andel i et prosjekt før banken gir lån til å bygge mer. Det er bare Obos som har penger nok til å bygge alt på en gang. Jeg er sikker på at ingen i bransjen ønsker en prisvekst som vi har nå. Det gjør bare markedet mindre. Folk vil ikke ha råd til å bo og kommer til å flytte ut, sier han.