33-åringen fra Asker ble overtalt av sin far til å begynne på NTNU. Etter tre år fant han ut at det var skivebom, pakket bilen og reiste hjem. Ikke lenge etterpå returnerte han til Trondheim med en gründerplan som aldri kom ut av startgropen. En kasseapparat-app på iPad var ikke det helt store, men konsulentbransjen tok ham imot med åpne armer.

For et halvt år siden hoppet han av for å bli med på startupen Homely. Som nybakt tobarnsfar på flyttefot kunne ikke timingen vært dårligere.

– Det verste som kan gå galt i konsulentbransjen er at Powerpointen lastes opp for sakte, eller at Excel-filen blir for stor.

Som gründer kan alt gå galt…

– Målet er å få 100.000 nordmenn til å kjøpe noe de forhåpentlig aldri får bruk for, sier Petter Forseth i denne episoden av Veien hit.

