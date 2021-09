Leonardo DiCaprio selger villa

Leonardo DiCaprio letter vekten på eiendomsporteføljen og selger Red Oak Manor i Los Feliz Oaks, Los Angeles.

Hollywood-skuespilleren kjøpte eiendommen for bare tre år siden av singer-songwriter og DJ Moby, som hadde pusset opp huset, men beholdt mye av de originale arkitektoniske detaljene fra 1926.

Innenfor den ytre porten leder en avrundet steintrapp opp til en inngangsdør malt i en sjattering av rødt.

Villaen har fem soverom, åtte bad, tre ildsteder og flere av rommene har buede tak som gir en romslig, nærmest sakral følelse. TV-rommet leder ut til utendørs sittegruppe og trapp ned til svømmebasseng og spa.

Inngangsdør <strong>Foto: Hilton & Hyland</strong> (1 / 15) Inngangsdør Foto: Hilton & Hyland

I andre etasje er det to soverom, begge med marmorbelagte bad og hvelvet tak. Det ene soverommet har enda et rom inkludert som kan fungere som kontor eller treningsrom. Det er ytterligere to soverom og en balkong.

Gjesterommet i første etasje har en hemmelig inngang til et eget bad og steamrom. Det er Brett Lawyer i eiendomsmeglerfirmaet Hilton & Hyland som står som megler av huset.

Leonardo DiCaprio er ikke fremmed for å kjøpe og selge eiendommer. I 2014 kjøpte han huset til dem avdøde sangeren og TV-personligheten Dinah Shore i Palm Springs. Han eier også en eiendom i Malibu.