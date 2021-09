Solgt etter 90 prosent priskutt

En herregård som i lang tid ble ansett som en av de dyreste boligene i New Jersey, USA, har sett prisen synke som bly.

Boligen er bedre kjent som Gloria Crest Estate og ble lagt ut med en prislapp på svimlende 39 millioner dollar – 340 millioner kroner – tilbake i 2013. De åtte påfølgende årene har det nær 100 år gamle klenodiet av en bolig måttet se prisen kuttes dramatisk i flere omganger.

Etter ett år på markedet ble prisen på villaen redusert til 25 millioner dollar – 220 millioner kroner. Priskuttene fortsatte og i 2017 var den helt nede i 17 millioner dollar – 150 millioner kroner.

SOLGT: Herregård i Bergen County, New Jersey, USA, ble solgt etter åtte år. Foto: LuxQue Media

Fra 2019 til 2021 har prisen blitt satt ned hele seks ganger og til slutt ned til 6 millioner dollar – 52 millioner kroner.

Åtte år og fire eiendomsmeglere senere ble herregården endelig solgt for 4,6 millioner dollar – 40 millioner kroner – et priskutt på tett oppunder 90 prosent fra første gang eiendommen ble lagt ut for salg.

– Et hus er verdt det en kjøper er villig til å betale for det. Det en kjøper vil ha og det en megler sier er irrelevant, og sånn er det for alle hus, sier Michelle Pais, toppsjef for eiendomsmeglerfirmaet Signature Realty NJ, til CNBC.

Ifølge eiendomsprospektet er herregården på nær 1.400 kvadratmeter over fire etasjer. Det gir en kvadratmeterpris på like over 37.000 kroner – som er 34 prosent lavere enn gjennomsnittet i området.

Boligen har åtte soverom, ni bad, flere stuer og oppholdsrom.

Soverom Foto: LuxQue Media

Trenger kjærlighet

Pais mener det var alderen på huset som gjorde at prisen måtte nedjusteres såpass voldsomt. En skatteutgift på 163.000 dollar – 1,4 millioner kroner – i året, i tillegg til storstilt oppussing, var nok til at mange skjøv muligheten vekk.

Eiendomsmegleren antar at oppussingen vil koste mellom 3 og 5 millioner dollar – 26 og 43 millioner kroner.

– Vi hentet inn idrettsprofiler og konsernsjefer fra hele landet. Men det endte med at det var renoveringen som stanset prosessen. Det trenger for mye oppussing, sier Pais.