Boligprisstatistikken fra Eiendom Norge viste fredag 1,9 prosent oppgang på landsbasis i august, mens den sesongjustert var 1,0 prosent.

Dette var godt over Handelsbankens forventninger om 0,3 prosent sesongjustert oppgang. Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov erkjenner at tallene var sterkere enn ventet, men at dette ble delvis motvirket av at juli-nedgangen ble revidert fra 0,2 til 0,4 prosent.

– Høyere renter vil dempe veksten

«Vårt inntrykk er at markedet fortsatt er godt balansert», skriver han i en «fast comment».

12-månedersveksten i august var 9,4 prosent, og gjorde dermed et byks fra 8,5 prosent i juli.

«Dette var delvis drevet av en basiseffekt, fordi veksten var ganske lav i august i fjor. Men lenger frem opprettholder vi vårt syn om at takten i 12-månedersveksten – som allerede har passert toppen – vil fortsette å trende nedover», fortsetter Gonsholt Hov.

«Impulsen fra Norges Banks rentekutt i 2020 er nå tatt ut, slik vi ser det, og vil bli erstattet av effekten av høyere boliglånsrenter. Vi tror fortsatt at Norges Bank vil heve styringsrenten, ikke bare i september, men også desember», legger han til.

– Norges Bank helt klart på etterskudd

En slik renteøkning vil i så fall være på høy tid, mener Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) og sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes.

– Økt rente og høyere boligbygging vil sannsynligvis dempe prisveksten, men Norges Bank er helt klart på etterskudd, sier han i en pressemelding.

Sjeføkonomen påpeker at vi har kommet ut av coronakrisen og rett inn i en oppgangsperiode i norsk økonomi.

– I motsetning til tidligere økonomiske nedturer forsvant aldri etterspørselen under denne krisen, fortsetter han.

– Et mønster i de fleste vestlige land.

At nullrente, lettere kredittpolitikk, ekspansiv finanspolitikk, tvungen sparing og sannsynligvis endrede preferanser har gitt kraftig boligprisvekst er et mønster vi ifølge Frengstad Bjerknes ser i de fleste vestlige land.

– Det er riktig med krisetiltak i krisetider. Problemet er at sentralbankene holder på tiltakene for lenge. Resultatet blir eksplosiv etterspørsel i boligmarkedet, noe som har uheldig langsiktige konsekvenser for norsk økonomi og alle som står utenfor boligmarkedet, sier han.