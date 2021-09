Byer utenfor Oslo fortsetter å overraske

– Vi hadde forventet flat prisutvikling, istedenfor blir det en sesongjusert oppgang på 1 prosent. Det er et brudd på trenden vi har sett, vi får se om det blir en sterkere høst enn normalt, sier sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland.

TRODDE IKKE PÅ VEKST: Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets. Foto: Håkon Løtveit

De aller fleste regnet med at august skulle bli svakere enn normalt for boligmarkedet, men den nominelle prisoppgangen ble på hele 1,9 prosent og tok de aller fleste på sengen.

– Vi må alltid være åpne for overraskelser, men vi tror fortsatt at det kommer til å være et roligere boligmarked fremover, fordi Norges Bank vil heve renten. Ved utgangen av neste år tror vi på en styringsrente på 1,25 prosent, sier Haugland.

Men økende boliglånsrenter ser ikke ut til å skremme folk, og det overrasker også Eiendom Norge som presenterte tallene fredag.

– Det er definitivt en sterk august og prisveksten er dobbelt så høy som det vi forventet, sier adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Prisutvikling i utvalgte byer By August Sesongjustert 12-måneder Kvm. pris Tønsberg m/Færder 3,8% 1,5% 12,5% 42.066 Drammen m/omegn 3,6% 1,5% 12,3% 86.114 Hamar m/Stange 3,5% 1,5% 9,0% 37.756 Fredrikstad/Sarpsborg 3,4% 1,4% 10,2% 36.477 Porsgrunn/Skien 3,3% 1,0% 11,2% 28.258 Bodø m/Fauske 1,9% 0,8% 15,9% 47.126 Oslo 0,7% −0,3% 8,4% 86.114 Norge 1,9% 1,0% 9,4% 49.219 Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no

3-4 prosent utenfor Oslo

Det er ikke Oslo som lenger drar opp boligprisveksten i Norge. Etter fem måneder på rad med prisfall ender august i pluss med 0,7 prosent nominell prisvekst, men sesongkorrigert er det et fall på 0,3 prosent.

TREGT OSLO-MARKED: Christoffer Askjer, daglig leder i Sem & Johnsen Eiendomsmegling. Her på Frogner-kontoret i Oslo som snart avvikles. Foto: Håkon Løtveit

– Jeg er overrasket over at det ikke ble enda svakere tall i Oslo. Vår opplevelse av markedet tilsier det. Boliger til 7–8 millioner går ganske tregt, og det har vært tregt lenge, sier daglig leder i Sem & Johnsen Eiendomsmegling, Christoffer Askjer.

For det er fortsatt byer utenfor Oslo som drar opp prisveksten i Norge. Tønsberg og Færder har den sterkeste prisveksten i august på hele 3,8 prosent, rett bak kommer Drammen og omegn, samt regionene Hamar og Stange og Fredrikstad og Sarpsborg (se tabell).

– Prisveksten i disse byene på 3–4 prosent handler blant om at de kom fra en svakere utvikling i juli, eller juni og juli, men vi kan ikke forklare fullt ut hvorfor det slår så kraftig ut i august. Vi tror det blir en svak prisnedgang utover høsten, mens Oslo kan komme noe tilbake, sier Lauridsen.

Bodø blir boligprisvinner

Den aller største overraskelsen er Bodø og Fauske som har en 12-månedersvekst på hele 15,9 prosent etter en nominell prisvekst på 1,9 prosent i august.

– UFORKLARLIG VEKST: Henning Lauridsen, adm. direktør i Eiendom Norge. Foto: Iván Kverme

– I Bodø er etterspørselen fortsatt veldig sterk, og det kan heller ikke forklares helt, sier Lauridsen.