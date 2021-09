Eiendomsmegler Matilde Sorensen i Dale Sorensen eiendomsmeglerfirma har flere tiår med erfaring salg av luksusboliger i Indian River-området i Florida.

Nå har hun solgt en av prakteiendommene i området til tre ganger medianprisen og nest høyeste pris hittil i år – til kjøpere representert av hennes egen datter.

Luksusvillaen ligger på John's Island, Vero Beach i Florida – et par timers kjøretur nordover fra Miami – og ble nylig solgt for 9,5 millioner dollar. Det tilsvarer 82,4 millioner kroner.

Se video av den eksklusive eiendommen i vinduet under.

Boligen er designet av McGee Howle & Associates og bærer preg av gresk arkitektur utvendig med grandiose søyler ut mot bassenget og stranden.

Luksusvillaen er på tett oppunder 1.100 kvadratmeter med utskjæringer, rosetter og åtte peissteder. Eiendommen er 5,7 mål stor med nær 50 meter strandlinje ut mot Atlanterhavet.

– Det avskjermede området ligger ved 5 kilometer med hvit sandstrand. I nærheten er det restauranter av topp kvalitet, rekreasjonsfasiliteter i verdensklasse inkludert to strand- og golfklubber og tre golfbaner for verdenseliten, sier Sorensen til Forbes.

Eiendommen sett fra luften Foto: Dale Sorensen Real Estate

Hun forteller at det er selgers marked i USA for tiden.

– Mange kjøpere fra andre stater kjører et selgers marked uten sidestykke. Mange eiendommer får flere bud. Kjøpere fra nordøst og California flytter til Florida på grunn av skattevennlighet, i tillegg til at det er et flott sted å bo, sier eiendomsmeglerguruen.