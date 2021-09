Baard Schumann må gå på dagen – igjen

Baard Schumann går av som konsernsjef i Nordr, tidligere Veidekke Eiendom, med umiddelbar virkning, opplyses det i en pressemelding.

Årsaken skal være ulikt syn på strategien til selskapet.

Styret har konstituert adm. direktør i Nordr Norge, Pål Aglen, i stillingen, og starter arbeidet med å finne en ny konsernsjef.

– Over tid har vi erfart at styret og Schumann har et ulikt syn på hvordan virksomheten skal drives. Vi har stor respekt for Baard sin kompetanse innenfor boligutvikling, men siden vi ikke har lykkes med å finne en omforent strategi for selskapet, forlater han sin stilling, sier Nordr-styreleder Andreas S. Oulie i en kommentar.

– Det har vært arbeidsomt, spennende og givende å ta Nordr fra en ide til det konsernet vi i dag ser. Jeg ønsker selskapet og de ansatte lykke til videre når jeg i dag trer tilbake fra stillingen som konsernsjef i Nordr, kommenterer Schumann selv.

Schumann var tidligere konsernsjef i Selvaag Eiendom, men måtte gå på dagen sommeren 2018 uten at det ble gitt noen årsak til fratredelsen.

Det er nå et år siden Veidekkes salg av Veidekke Eiendom til John Fredriksens Norwegian Property, Ivar Tollefsens Fredensborg og Union Real Estate Fund III Holding for 7,1 milliarder kroner ble sluttført. Samtidig skiftet selskapet navn og Schumann tok over roret.

Nordr sitter i dag på en portefølje på totalt 18.800 leiligheter under utvikling i Norge og Sverige.