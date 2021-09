Ronaldos nye 70 millioners luksusvilla i Manchester

Etter at Cristiano Ronaldo overraskende gikk fra den italienske giganten Juventus til gamleklubben Manchester United har fotballkometen nå gjennomført karantenen i sin nye luksusvilla i Alderley-området, like utenfor Manchester.

– Jeg er glad for å være hjemme igjen, sier Ronaldo i et intervju til Manchester Uniteds offisielle nettsted.

Manchester United publiserte i 15.30-tiden tirsdag et innlegg på Instagram som viser Ronaldo i prat med sin gamle lagkamerat og nye manager Ole Gunnar Solskjær.

Torsdag landet Ronaldo med familien Georgina Rodriguez og deres barn Cristiano Ronaldo Jr. (11), Eva Maria Dos Santos (4), Mateo Ronaldo (4), og Alana Martina dos Santos Aveiro (3).

De siste fem dagene har familien måttet holde seg isolert i luksusvillaen som ifølge Daily Mail har en verdi på rundt 70 millioner kroner. Bilder fra den luksuriøse villaen viser et innendørs badebasseng, treningsrom, en egen kinosal i tillegg til syv soverom.

Villaen har også seks sikkerhetsvakter som patruljerer eiendommen dag og natt.

På eiendommen er det også en stor parkeringsplass og garasje med plass til Ronaldos bilsamling, som skal være verdt over 200 millioner pund, ifølge The Sun. Han eier blant annet en legendariske Ferrari Monza, en Bugatti Veyron Grand Sport i tillegg til supersportsbilen Bugatti Chiron.

Villaen utenfra <strong>Foto: OnTheMarket</strong> (1 / 6) Villaen utenfra Foto: OnTheMarket

Ronaldo ble smittet av coronaviruset i oktober i fjor, og det er derfor uvisst hvorfor portugiseren må gjennomgå karantene, men talspersoner i Manchester United forklarer at alle nye spillere må gjennom karantene.

– En ny signering er ikke tilgjengelig for å trene med laget umiddelbart, for vi krever fem dagers karantene før han kan komme inn i «boblen», opplyser en talsperson for klubben til The Daily Mail.