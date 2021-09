USAs dyreste bolig skal tvangsselges – stort priskutt

Huset, kjent som The One, ligger i det eksklusive området Beverly Hills i Los Angeles og lå i 2017 ute for svimlende 500 millioner dollar, som da gjorde den til USAs dyreste bolig.

Etter at utbygger Nile Niami ikke har klart å betale en gjeld på 165 millioner dollar skal huset tvangsselges, og prisen forventes å bli kuttet drastisk ifølge CNBC.

Huset er på om lag 3.000 kvadratmeter, og sparer ikke på fristelsene. Huset kommer med ni soverom, en nattklubb, bowlingbane, treningsrom, 50-seters kino, flere svømmebasseng og en garasje for hele 50 biler.

Gigantgjeld

I 2014 startet en stor trend med bebyggelse av prakteiendommer i Beverly Hills. Dog har mange endt opp med å bli solgt for langt under takst, men til tross for dette fortsatte Niami å ferdigstille og markedsføre huset som nå skal tvangsselges.

Den største lånegiveren er Hankey Capital, som eies av milliardær Don Hankey, som har krav på over 115 millioner dollar rettet mot Niami. Dette er ikke første gang utbyggeren har gått på en smell i Beverly Hills. I fjor lå en av eiendommene hans ute for 100 millioner dollar, men ble ikke solgt for mer enn 38 millioner dollar.

Det forblir usikkert om huset vil bli solgt for mer enn det Niami skylder. Den dyreste boligen som noen gang er solgt i Beverly Hills var til Amazon-gründer Jeff Bezos for 165 millioner dollar.