Mener ny boligpolitikk skaper korrupsjon

– Hvis det innføres rimelig fastpris på boliger kan vi fort ende opp med at store summer skifter eier under bordet, slik vi ser i København og opplevde i Oslo tidligere, da markedet var mer regulert, sier Anne Haabeth Rygg, gruppeleder i Oslo Høyres bystyregruppe.

Den blå politikeren mener at rød boligpolitikk betyr svarte penger.

SLAKTER BOLIGPOLITIKK: Anne Haabeth Rygg, gruppeleder i Oslo Høyres bystyregruppe. Foto: Oslo Høyre

I Danmark opererer de med en makspris på borettslagsleiligheter som gjør at man ikke kan få solgt leiligheter til det markedet er villig til å betale. Det er tidligere avdekket at det ikke er uvanlig å kreve penger under bordet ved salg.

– I København, som byrådet bruker som forbilde, vet vi at 70 prosent av de som er på husjakt blir møtt med krav om penger under bordet. Skjer det i andre byer, så kan det skje i Oslo også, billigere leiligheter blir mer attraktive og da er ikke penger under bordet usannsynlig, sier Rygg.

Hun viser ikke til fersk materie, men en undersøkelse blant 231 hussøkere gjort av dansk TV 2 for fire år siden.

Penger under bordet

Byrådet i Oslo har i flere år jobbet med en tredje boligsektor for å få flere inn på boligmarkedet i hovedstaden, hva sektoren skal inneholde er fortsatt litt i det blå, men de avviser at penger under bordet vil bli noe problem.

VIL HA BILLIGERE BOLIGER: Rasmus Reinvang (MDG), byrådssekretær for byutviklingsbyråden i Oslo kommune. Foto: MDG

– Jeg opplever Høyres retorikk her som voldsomt utdatert. Dette var et problem på 80-tallet med datidens system i Oslo, og jeg har ikke sett dokumentasjon på at dette ikke kan håndteres i vårt tid med en klok innretning, sier byrådssekretær Rasmus Reinvang (MDG).

– Dere vil eie boliger som dere kan selge billigere?

– Ja, kommunen ser også på hvordan vi kan bygge denne type prosjekter selv, der vi kan få ned kostnadene med en god, men enkel standard. Vi har ikke det samme profittmellomlegget som private utbyggere har, noe som gir oss et annet utgangspunkt.

– Det kan bli vanskelig å bygge billigere enn private utbyggere?

– Vi kan hvert fall prøve å se om dette er noe kommunen kan få til. Vi ser for oss at vi eksempelvis kan ha en 20 prosents eierandel i boliger, og selge boliger for 80 prosent av markedspris, i egne kommunale prosjekter rettet mot utvalgte grupper. Vi ser for øvrig også på konkret samarbeid med næringen om å etablere boligselskapet «Oslobolig», sier Reinvang.

Vil tvinge utbyggere

Byrådet i Oslo mener de har for liten makt i dag og krever derfor en lovendring, slik at de kan tvinge frem billigere boliger også fra private utbyggeres prosjekter.

– Vi må ha lovendringer for å kunne stille flere krav. For eksempel at et prosjekt skal bestå av 20 prosent leiligheter som ligger 20 prosent under markedspris. Dette må komme fra staten og Stortinget, sier Reinvang.