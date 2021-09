For bare 200 millioner kan du bli kvitt Norge-brakkesyken

Pittoreske Hanalei Bay på Hawaii er kjent for sin vakre havutsikt.

Strand, bølger og fjell møtes i skjønn forening og gir utsikt fra Princeville på nordkysten av Kauai, en av Hawaii-øyene.

Nå kan et av palassene i denne naturskjønne viken bli ditt. Du må kun ut med den nette sum av 23 millioner dollar, tilsvarende 200 millioner kroner.

Se video av feriehuset under.

Boligen er fra 2006 og ligger like ved plantasjer som har en lang historie med produksjon av sukkerrør. Stuen har gjennomsiktig tak som kan trekkes bort ved behov, i tillegg til spiseområde, lounge og utekjøkken med grill.

Hvelvet innvendig tak brer seg over hele den 350 kvadratmeter store boligen, og overflatene av tre gir en varm atmosfære – særlig kombinert med ildstedene rundt om i boligen.

Naturstein og vegger av glass er spredt utover hele boligen, og det er treningsrom og medierom i underetasjen av hovedbygningen.

Villaen fra utsiden <strong>Foto: Hawaii Life</strong> (1 / 9) Villaen fra utsiden Foto: Hawaii Life

Hovedsoverommet ligger i den separate bygningen på 118 kvadratmeter har et studierom eller kontor bad med badekar og tilgang til privat hage med utendørs dusj.

To gjesterom i en tredje bygning gir hele eiendommen fire soverom, fire bad og ett pudderrom totalt. En steinpatio og treterrasse ligger like ved siden av et evighetsbasseng av saltvann.