Undervannsleilighet til 25 millioner

Bak det noe obskure navnet Floating Seahorse Villas har ikke Driven Properties gjort det lett for potensielle kjøpere å vite hva de går mot.

For 25 millioner kroner kan du nå få luksusvillaer du høyst sannsynlig ikke har sett maken til tidligere. Villaene er delvis under vann, og har det ditt hjerte måtte begjære hva gjelder sol og avkobling.

Villaene gir imidlertid umiddelbart assosiasjoner til Lindesnes-restauranten Under.

Villaene er fortøyd rundt øygruppen kalt World Islands i Dubai. De 300 øyene er menneskelig konstruert til å ligne på et verdenskart og villaene ligger rundt området kalt Heart of Europe i nærheten av Nederland, Tyskland og Sverige-øyene.

Undervannsleilighet Foto: Driven Properties

De moderne hjemmene går over tre etasjer og har en undervannsetasje, en etasje ved havnivå og ett soldekk. Marin betong er brukt for overflatene under vann. De øvre etasjene er rammet inn med lettvektig aluminium og får finish som à la en luksusyacht.

Etasjen som er under vann består av soverom og et bad. Et buet vindu går fra gulv til tak i soverommet og lar deg se ut på livet under vann. Det er også menneskeskapte korallrev med klovnefisk og annen tropisk fisk.

Vinduer fra gulv til tak er også å finne i hovedetasjen. Her er også stue, spiseområde og kjøkken i tillegg til uteområder med solmuligheter.

Øvre etasje <strong>Foto: Driven Properties</strong> (1 / 7) Øvre etasje Foto: Driven Properties

Trappeløp av tre og glass binder etasjene sammen. Øvre etasje har minibar, et lite kjøkken og jacuzzi med utsikt til Dubais skyline.

Undervannsboligene har likhetstrekk med husbåter, men det er ingen motorer som sørger for fremdrift og boligene skal være fortøyd til havbunnen etter transport.

Villaene ble satt på plass i fjor, ifølge ArabianBusiness.com. Første fase inkluderer 78 villaer, og 131 villaer er ventet å settes ut totalt.

Villaene er 370 kvadratmeter store med ett soverom og to bad og Driven Properties står som selger.