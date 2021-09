Søndag kveld ble det kjent Heimstaden Bostad, som kontrolleres av Ivar Tollefsen, Norges syvende rikeste, kjøper en gigantisk portefølje med boliger i Tyskland, Sverige og Danmark for 92,5 milliarder svenske kroner.

Den totale porteføljen består av 599 eiendommer med tilsammen 28.776 boliger i Berlin, Hamburg, Stockholm, Malmö og København og kan gjøre Heimstaden Bostad til Europas nest største utleieselskap.



14.050 av boligene ligger i den tyske hovedstaden hvor Heimstaden Bostad allerede har 6.000 boliger.

Nå kan radikal ny boligpolitikk velte hele Heimstadens satsning i Berlin.

SATSNING I BERLIN: Denne eiendommen i Aroser Alle tilhører snart Ivar Tollefsen og Heimstaden Bostad. Han kjøper totalt 14.050 boliger i Berlin. Foto: -

Folkeavstemning

Ifølge Reuters stemte 56 prosent ja til tvangssalg av eiendom for alle boligselskap som sitter på over 3.000 boliger. Dette kan bety at man vil utrede muligheten for å endre loven slik at myndighetene i Berlin får større kontroll på boligmassen.

Finansdirektør i Heimstaden Bostad, Arve Regland, sier de tar folkeavstemningen til etterretning.

FØLGER MED: Arve Regland, finansdirektør i Heimstaden Bostad. Foto: Iván Kverme

– Det kan bety at myndighetene tvangskjøper dere ut av Berlin?

– Det er svært lite sannsynlig, vi er trygge på den investeringen vi har gjort og vi velger å investere med forsiktige forutsetninger. Men vi følger selvfølgelig den politiske situasjonen i Berlin tett, sier Regland.

– Det er et stort folkelig engasjement i Berlin, noe vi mener er positivt og viktig for byen og dens videre utvikling. Samtidig ser de fleste politiske partiene vesentlige økonomiske, legale og administrative utfordringene med å gjennomføre en ekspropriasjon i praksis, sier finansdirektøren.

– Så dere er ikke bekymret?



– Nei, vi er ikke det. Vi har tro på det tyske markedet og og har investert i alle våre markeder med et evighetsperspektiv. Vår strategi er uendret, også i Berlin, sier Regland.



Største europeiske transaksjon

Heimstaden Bostad har fra før 116.000 boliger med en verdi på 189 milliarder kroner. Eiendommene som formelt kjøpes i begynnelsen av desember av svenske Akelius, har årlige leieinntekter på 2,8 milliarder kroner. Ivar Tollefsen punger ut over 91 milliarder norske kroner og står dermed for en ny rekord.

STORKJØP: Simen Mortensen, analytiker i DNB Markets. Foto: Håkon Løtveit

– Dette er den største transaksjonen i Europa noen gang, med et tradisjonelt kontantoppgjør. Nå får Heimstaden Bostad flere «hjemmemarkeder» rundt omkring i Europa, sier analytiker i DNB Markets, Simen Mortensen.



– 75 prosent av porteføljen har lave regulerte leier, hvordan ser du på det?