Hver måned spør NBBL et representativt utvalg på 1.000 personer hva de tror om boligprisene de neste 12 månedene.

Fra august til september steg andelen som tror på stigende boligpriser fra 56 til 60 prosent – et historisk sett «nokså høyt nivå», opplyser NBBLs sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes.

Samtidig venter hele 83 prosent økt rente det neste året.

– Svarene gir et godt bilde på oppgangen i norsk økonomi, samt at boligmarkedet lever fint med en forsiktig renteoppgang, sier sjeføkonomen i en pressemelding.

NBBL understreker at undersøkelsen er foretatt før forrige ukes rentemøte, noe som kan tyde på at renteøkningen i stor grad var forventet.

Rentesensitivt

Optimismen rundt både boligprisene og arbeidsmarkedet holder boligmarkedsbarometeret nokså høyt, men trenden er likevel noe fallende grunnet den betydelige oppgangen i andelen som forventer renteoppgang.

– Norges Bank planlegger imidlertid for ytterligere 5-6 renteøkninger de neste årene. Husholdningenes gjeldsgrad (gjeld/inntekt) er hele 235 prosent, og dobbelt så høy som gjennomsnittet i OCED. Samtidig har 94 prosent av oss valgt flytende rente, fortsetter Frengstad Bjerknes.

– Kombinasjonen gjør at vi sannsynligvis har et av verdens mest rentesensitive boligmarkeder. Vi forventer derfor at renten vil moderere boligprisforventningene i takt med at den settes opp det kommende året, føyer han til.