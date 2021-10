Har solgt boliger for over 3 milliarder

Selvaag Bolig solgte 147 boliger for 731 millioner kroner i tredje kvartal 2021, ifølge en melding fra selskapet.

Hittil i år har Selvaag Bolig solgt 601 boliger for 3 097 millioner kroner. Justert for Selvaag Boligs andel i samarbeidsprosjekter er salget hittil i år 13 prosent høyere enn i samme periode i fjor.

– Boligsalget har som forventet vært roligere i tredje kvartal. Dette skyldes blant annet at sommersalget var mer normalt enn det vi har sett de siste årene, og varslete renteøkninger. Vi har likevel solgt godt i flere prosjekter og lykkes derfor med å igangsette bygging av 148 boliger, sier administrerende direktør Sverre Molvik.

Han sier at selskapet forventer at boligmarkedet vil være normalt godt fremover og at etterspørselen og prisutviklingen vil være god i Selvaag Boligs satsningsområder.

– Vi tror også at Stor-Oslo-markedet på sikt vil oppleve et nytt pris- og etterspørselspress fordi det bygges for lite Oslo i kommune. I fjerde kvartal har vi salgsstart på vårt første Plussbolig-prosjekt i Trondheim. Det er mange forhåndsinteressenter og vi forventer godt salg der, sier Molvik.

Nettosalget, det vil si salg justert for Selvaag Boligs andel i samarbeidsprosjekter, endte på 125 boliger for 634 millioner kroner i tredje kvartal. Hittil i år er nettosalget 545 boliger for til sammen 2 753 millioner kroner.